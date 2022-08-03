Петербуржцы в пять раз больше стали ходить в общественные туалеты

4,5 миллиона человек посетили бесплатные общественные туалеты в Петербурге в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители и гости Санкт-Петербурга в пять раз больше стали посещать общественные туалеты. Об этом 3 августа 2022 года рассказали в "Водоканале". Только лишь за первое полугодие 2022 года уборные предприятия посетили 4,5 миллиона человек. Популярность общественных уборных явно выросла после того, как с 1 января их сделали бесплатными.

- Наибольшей популярностью среди петербуржцев и гостей города традиционно пользуются туалеты в центральных районах города, а также туалетные кабины вблизи станций метрополитена, - рассказали в "Водоканале".

В общественных туалетах компании постоянно дежурит персонал. Они занимают уборкой, следят за порядком, а также помогают маломобильным гражданам.

Также в июле в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и в саду Девятого января на проспекте Стачек вновь заработали обновленные туалеты.