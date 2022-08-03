Полиция задержала педофила, заманивавшего детей сладостями в Ленобласти

В Ленобласти задержали подозреваемого в педофилии
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Ленинградской области полиция задержала педофила, который заманивал детей сладостями. Вечером 2 августа 2022 года в отделение МВД обратились местные жители, которые рассказали, что в поселке Дятлово у дома 7 по улице Героев Танкистов ходит подозрительный мужчина. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
- Местные жители заметили, что мужчина подходит к детям, покупает им сладости и заманивает к себе домой, - рассказал источник.
На место сразу же приехали сотрудники полиции и задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний безработный мужчина. Его изобличили в надругательстве над 11-летним мальчиком. В тот же день отчим ребенка обратился в полицию и написал заявление.
На данный момент по факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.