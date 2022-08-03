Пьяные мужчины устроили стрельбу на детской площадке в Петербурге

Сотрудниками полиции Невского района задержаны двое мужчин за хулиганскую стрельбу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили стрельбу прямо на детской площадке. Инцидент произошел в вечером 2 августа 2022 года в Невском районе города. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:50 часов в полицию позвонил прохожий и рассказал, что на детской площадке у дома 95 по улице Бабушкина сидят двое пьяных мужчин и стреляют в разные стороны из пистолета, - рассказали правоохранители.

На место сразу же прибыл наряд. На площадке полицейские обнаружили тех самых пьяных мужчин. Оба оказались безработными. Одному мужчине 33 года, второму 27 лет. Стрелков задержали.

При досмотре у них обнаружили и изъяли пистолет, который оказался охолощенным. Хулиганов доставили в отделение полиции, составили протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.