Движение автобусов встало из-за ДТП на Римского-Корсакова в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Движение на проспекте Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге встало. Днем 3 августа 2022 года на проспекте произошла пробка - автобус задел мотоциклиста. Из-за этого на узкой дороге оказался перекрыт проезд. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Римского-Корсакова автобус задел мотоциклиста. Стоят довольно давно, остальным автобусам не проехать, - рассказали очевидцы.

Из-за ЧП на проспекте застряли как минимум семь автобусов, которые не могли объехать место затора и были вынуждены ждать. Как сообщили позже в "Пассажиравтотранс", аварии на самом деле не было.

- Соприкосновения с автобусом не было. Мотоциклист не рассчитал дистанцию и упал на проезжую часть, - рассказал перевозчик.

В итоге от вызова скорой мотоциклист отказался и самостоятельно смог уйти с дороги и освободить проезд.