Пожар произошел в кафе на Петроградке в Петербурге

На Петроградке в Петербурге загорелось кафе Фото: Артем КИЛЬКИН

В кафе в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в пять часов вечера 3 августа 2022 года в пабе, который располагается на углу Малого проспекта и Лахтинской улицы. Персонал заведения сразу же вызвал пожарных, которые незамедлительно прибыли на место. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В кафе, расположенном на углу дома 16 по Лахтинской улице, произошел пожар. Обгорела обстановка на площади трех квадратных метров, - рассказали в МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляции. Посетителей, которые находились в помещениях, а также персонал заведения, сразу же эвакуировали. Никто е пострадал.

Спасатели очень быстро справились со своей работой и потушили пожар. Однако, сможет ли кафе вернуться скоро к своей работе, сказать сложно.