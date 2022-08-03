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Общество3 августа 2022 16:00

Магазин duty free для дипломатов откроется в Петербурге

Покупать в магазине смогут только дипломаты, консулы и члены их семей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге откроют duty free магазины для дипломатов

В Петербурге откроют duty free магазины для дипломатов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге откроют магазин беспошлинной торговли duty free. Однако совершать покупки там смогут лишь дипломаты, консулы, сотрудники международных организаций и члены их семей. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

- Цены на товар будут в рублях, долларах и евро, - говорится в постановлении.

В магазинах будут продавать алкоголь, табачные изделия, косметику, парфюмерию, ювелирные украшения, часы и смартфоны, которые помещены под процедуру беспошлинной торговли. Попасть в duty free смогут только дипломаты, консулы, сотрудники международных организаций и члены их семей только при предъявлении служебных документов. Остальных в торговые залы просто напросто не пустят.

Таких магазинов в стране будет только два - в Петербурге и Москве.