Мужчину пожизненно заключили в тюрьму за жестокое убийство человека в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волосовском районе Ленинградской области суд признал виновными двух мужчин в убийстве, совершенном 11 лет назад. Трагедия произошла летом 2010 года в деревне Сельцо. Об этом 3 августа 2022 года рассказали в следственном комитете.

- В августе 2010 года в квартире дома 11 в деревне было обнаружен труп 40-летнего мужчины. Тогда полиция возбудила уголовно дело, но преступников нашли не сразу, - рассказали в комитете.

Спустя годы было установлено, что к убийству причастен 49-летний мужчина, который уже находится в колонии за особо тяжкие преступления. Во время допроса он признал вину и сдал своего 39-летнего сообщника, которого задержали в 2021 году.

Установлено, что летом 2010 года мужчины специально приехали к мужчине в гости. Сначала они выпили вместе со своей жертвой, после чего избили сковородой и зарезали ножом прямо в сердце. Когда хозяин квартиры скончался, мужчины забрали его телефон и 13,5 тысяч рублей.

Суд назначил рецидивисту пожизненный срок, а его сообщнику 10 лет колонии.