Грибники жалуются на отсутствие грибов в лесах Ленобласти

Колесов пожаловался на отсутствие грибов в лесах Ленобласти / Фото: Александр Колесов

Лето 2022 года в Ленинградской области оказалось неурожайным на грибы. В лесах много лисичек, но других грибов очень мало. На это жалуются грибники, а также главный синоптик Петербурга Александр Колесов, который поделился своим уловом в социальных сетях 3 августа 2022 года.

- В погоде все без изменений, и тепло, и дождей полно, но лес отдыхает, видимо после двух подряд грибных лет. Наверное надо беречь прошлогодние запасы, у кого они еще остались, - рассказал синоптик.

Колесов рассказал, что собрал в лесу в Ломоносовском районе пару ведер лисичек, но других грибов не нашел, кроме одного белого.

- Но может еще рано расстраиваться и в ближайшее время сигнал свыше поступит, - добавил синоптик.

Тем не менее, в Ленобласти много ягод. Где их собирать, "Комсомолка" рассказывала ранее.