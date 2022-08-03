Строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге обсудил губернатор Александр Беглов

Александр Беглов и Андрей Костин обсудили ход строительства Широтной магистрали скоростного движения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин ход строительства Широтной магистрали скоростного движения. Эта дорога крайне важна, как для жителей Северной столицы, так и Ленинградской области, так как она разгрузит многие другие магистрали и поможет снизить пробки. Об этом в Смольном рассказали 3 августа 2022 года.

- Очень важно, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, наш давний стратегический партнер продолжает этот проект. Эта скоростная трасса очень нужна городу, - отметил градоначальник.

На данный момент идет строительство первого этапа Широтной магистрали - это Витебская развязка, которая свяжет трассу с Витебским проспектом на съезде с ЗСД. Вместе с этим идет строительство и других дорог.