Водитель поливальной машины потушил горящий грузовик в Петербурге

Водитель поливальной машины потушил горящую "Газель" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге водитель поливальной машины потушил горящий грузовик. "Газель" загорелась на дороге на проспекте Энергетиков днем 3 августа 2022 года. Огонь вспыхнул прямо в кабине. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы произошедшего.

- Водитель поливалки не побоялся взрыва газового баллона горящего грузовичка на энергетической ватрушке, подъехал поближе, чтобы потушить моторный отсек горящей "Газели", - рассказали свидетели.

Прохожие сняли на видео происходящее. Водитель "поливалки" подъехал поближе, включил напор воды посильнее и залил горящую кабину еще до приезда спасателей.

По какой причине произошел пожар, на данный момент неизвестно. О том, пострадал ли водитель грузовика, также не сообщается.