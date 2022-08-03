Мужчина утонул в реке Свирь в ленобласти

В Ленобласти мужчина утонул в реке / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области случилась очередная трагедия во время купания. 2 августа 2022 года мужчина отправился поплавать на реку Свирь недалеко от поселка Никольский. Однако на берег так и не вернулся. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня спасателям поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле поступила информация, что 2 августа в реке Свирь около поселка Никольский утонул мужчина, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Поисковики отправились на место, сели в лодку и начали поиски. Вскоре они обнаружили в реке тело утонувшего мужчины, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции. Отмечается, что это место не входит в зону патрулирования отряда.