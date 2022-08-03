Движение ограничат на 10 трассах в Ленобласти 4 августа

В четверг движение ограничат на 10 трассах Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 4 августа 2022 года, в Ленинградской области ограничат движение на 10 трассах в связи с дорожными работами. Об этом сообщает Online47.

- На трассе "Кола" с 12 по 179 километры ограничат скорость движения в оба направления с 8 до 19 часов, - пишет издание.

На трассе М-10 "Россия" также ограничат скорость движения с 8 до 19 часов на участке с 593 по 674 километр. В этот же промежуток времени не разогнаться будет на трассе А-120 на участке с 106 по 149 километр и на трассе "Вологда-Тихвин" с 479 по 532 километр.

Помимо этого ограничения по скорости введут на трассе "Скандинавия", А-181, "Сортавала" "Нарва" и Р-23.