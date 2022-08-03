Купаться разрешили на 31 пляже в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Ленинградской области обновило список мест, где можно купаться. Так, в августе 2022 года в этот перечень попал 31 пляж. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- На популярных берегах, не признанных МЧС и Роспотребнадзором безопасными для купания, в этом году дежурят специалисты Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, - рассказали в областной администрации.

Разрешено купаться в Финском заливе на пляжах "Устье", "Липово", "Россонь", в озерах Копанском, Лошино, Омчино, Свинечное, Пионерское, Зеркальное, Светлое, Саперное, Ратное, Вуокса, Суходольское, Снетковское, Отрадное, Уловное, Озерко, Ладожском озере у Осиновецкого маяка и в деревне Кошкино, а также на некоторых базах отдыха.

Напомним, что купаться в пьяном состоянии опасно. Также важно следить за детьми в воде.