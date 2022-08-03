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Происшествия3 августа 2022 19:30

Мотоциклист влетел в отбойник на КАД в Петербурге

Водитель попал в реанимацию
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мотоциклист врезался в ограждение на КАД

Мотоциклист врезался в ограждение на КАД

Фото: из соцсетей

На КАД Санкт-Петербурга произошла жесткая авария. Вечером 3 августа 2022 года мотоциклист на большой скорости влетел в отбойник. После столкновения мотоцикл и вся защита байкера остались на ограждении. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Мотоциклист вылетел на ограждение на съезде с КАДа к Дачному проспекту, - поведали свидетели аварии.

После столкновения байкер остался жив. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Мужчину забрали в машину реанимации. В каком он состоянии, не уточняется.

Со слов очевидцев, мотоцикл после удара оказался практически всмятку, поэтому водитель явно "родился в рубашке".

Сейчас на месте аварии, помимо спасателей, работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают детали произошедшего.