Жара до +27 градусов ждет Петербург 4 августа

Жара вернутся в Петербург 4 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург снова возвращается жара, а это значит, что лето еще не собирается сдавать позиции. В четверг, 4 августа 2022 года, в Северной столице воздух прогреется до плюс 27 градусов, поэтому горожанам лучше одеваться полегче и пить побольше воды. О погоде рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- 4 августа в Петербурге будет переменная облачность и без дождей. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, - рассказали синоптики.

Ночью температура воздуха опустится до 14-16 градусов, но уже днем прогреется до жарких 25-27 градусов.

Еще жарче окажется 5 августа. Воздух в городе прогреется до 27-29 градусов. Дождей также не предвидится. А выходные будут прохладными - всего 20-22 градуса, в субботу ливни, грозы.