Награды «За милосердие» вручили в Смольном

Почетные знаки "За милосердие" вручили в Смольном. Фото: gov.spb.ru

Торжественная церемония награждения почетными знаками «За милосердие» прошла в Смольном. В здании городского правительства встречали тех, кто не остается неравнодушен к чужой беде и помогает людям.

- В числе награжденных - социальные работники, воспитатели, педагоги, врачи, медсестры, представители бизнеса, общественных организаций. Всего - 27 человек, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

По словам губернатора Александра Беглова, который лично вручал награды, работа в социальных учреждениях - тоже подвиг. Ведь у них не только лечат, но и помогают душевным теплом, проникаясь болью и историей каждого человека.

Среди награжденных были и те петербуржцы, которые по мере возможности помогают инвалидам, бездомным, сиротам, бывшим заключенным и трудным подросткам.

Отметим, что награждение губернаторским знаком «За милосердие» прошло уже в 17-й раз.