Самую высокую волну коронавируса ждут в Петербурге зимой

Ковид никуда не делся и ждет зимы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в Петербурге стоит ждать пик заражений коронавирусом. Очередная волна, которая будет самой высокой, ждут зимой. Также, как были и в прошлый раз.

- Январь-февраль - самый сложный период, - рассказала на пресс-конференции начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

По ее словам, зимой одновременно происходит сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом, что накладывается на коронавирус. Поэтому петербуржцам лучше иметь прививку и от ковида - ее стоит сделать уже сейчас, а через месяц привиться от гриппа.

Тем более, что за последние две недели заболеваемость ковидом в городе выросла втрое, а значит риск оказаться на больничной койке резко увеличился.