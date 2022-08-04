Антициклон вернет жаркую и солнечную погоду в Петербург

В Петербург снова пришла жара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара возвращается в Петербург. Если к вечеру среды воздух в городе прогревался до +24 градусов, то в наступивший четверг будет еще жарче. И солнечнее. А все благодаря антициклону, захватившему погодную власть в городе.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, и продолжит процессы повышения температуры, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +26…+28, а по Ленинградской области до +24…+29 градусов.

Но и это еще не все как говорят в телемагазине. В пятницу волна тепла достигнет своего апогея. В Петербурге обещают до +29 градусов. Но на этом все и закончится. Уже в субботу снова дожди и не выше +23.