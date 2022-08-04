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Здоровье4 августа 2022 6:04

Число инфекционных коек под ковидных больных в Петербурге увеличено до 1742

Из них свободна четверть
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге увеличивают число ковидных коек.

В Петербурге увеличивают число ковидных коек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество коек для приема пациентов с коронавирусом увеличено в Петербурге до 1742 мест. Последние койки развернули в в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. Теперь здесь готовы принять 403 человека.

- Из общего числа коек свободные более 25 процентов, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Всего в городе взрослых пациентов с коронавирусом принимают шесть стационаров: Клиническая больница Боткина – 638 коек; Александровская больница – 80 коек; Городская больница №20 – 200 коек; Городская больница №40– 145 коек; Психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова – 30 коек; Госпиталь для ветеранов войн (стационар) – 403 койки.

Учитывая резкий подъем заболеваемости коронавирусом, медики убедительно просят петербуржцев при ухудшении самочувствия, особенно с признаками ОРВИ, немедленно вызывать врача на дом.