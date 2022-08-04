Полиция провела рейд на Софийской овощебазе в Петербурге

Рейд по мигрантам прошел на Софийской овощебазе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Больше 50 нелегальных мигрантов было задержано после профилактического рейда на Софийской овощебазе. Его провели полиция при поддержке Росгвардии и миграционной службы.
- Одним из поводов для проведения внеочередного планового рейда послужила драка, в результате которой был ранен мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На овощебазе полицейские проверили документы 355 иностранцев, 55 из которых забрали в отделение за нарушение миграционных правил.
Кроме того, в ходе рейда полицейские изъяли более 750 бутылок нелегального алкоголя и 11 тонн немаркированных фруктов и овощей.
Проверки на петербургских овощебазах обещают проводить и дальше.