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Общество4 августа 2022 9:32

Законопроект о защите прав жителей «хрущевок» при реновации внесли в ЗакС Петербурга

Его авторами стали депутаты «Яблока»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ЗакС рассмотрит законопроект о защите граждан при реновации.

ЗакС рассмотрит законопроект о защите граждан при реновации.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект закона о защите прав жителей «хрущевок» при реновации внесли на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга. Авторами инициативы стали депутаты от партии «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

- Предлагается установить, что в программу реновации могут быть включены только панельные «хрущевки» с более чем 70-процентным износом основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), - сообщает в своем телеграм-канале Борис Вишневский.

Также в документе прописаны гарантии того, что жители попавшего под реновацию дома получат при переселении в собственность или соцнайм (в зависимости что было изначально) равнозначное жилье с таким же количеством комнат и квадратных метров (или более).

Само новое жилье должно быть в том же муниципальном образовании, если на переселение в другой район не согласится сам житель дома.

Пока что законопроект не рассмотрен.