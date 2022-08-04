В Петербурге еще на 500 адресах установят новые светофоры

На проектирование и установку может потребоваться до двух лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице назвали, сколько новых светофоров установят в этом году. Как рассказал заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения Петербурга Сергей Зайченков, одобрили строительство еще 537 адресах. Светофоры в городе устанавливают по просьбам горожан, любой желающий может написать запрос в ГИБДД и его рассмотрят в ближайшее время.

- Мы отрабатываем все сообщения, письма и звонки. Далее специалисты проводят транспортное обследование и принимают решение о такой возможности. Если по техническим причинам установить нельзя, пишем подробный ответ с объяснением причин. В большинстве случаев принимаем положительное решение, – рассказал Зайченков.

Зайченко добавил, на проектирование и установку потребуется до двух лет. Сейчас в Петербурге работает 1776 светофоров, 60% из них управляются дистанционно.