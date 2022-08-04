Дворец принца Ольденбургского восстановят в Петербурге за 230 млн рублей

Дом Бецкого - Дворец принца Ольденбургского отремонтируют за 230 млн рублей. Фото: Яндекс. Карты

Дворец принца Петра Ольденбургского у Летнего сада восстановят за 230 миллионов рублей. Именно такая сумма указана в тендере на проведение работ, который объявила городская Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Петербурга.

- Согласно проекту реставрации, ремонтировать будут фасады и крышу объекта, - сообщает «РосТендер».

Все работы подрядчик должен будет выполнить до ноября 2024 года.

Напомним, что здание, расположенное по адресу: Дворцовая набережная , 2; Миллионная улица , 1; набережная Лебяжьей канавки, построено в 1787 году по заказу первого хозяина - государственного деятеля Ивана Бецкого. Его так и называют - «Дом Бецкого».

Второе имя дворец получил позднее, когда в 1830 году его отремонтировали для принца Петра Ольденбургского. Архитектором проекта перестройки выступил известнейший русский архитектор Василий Стасов.