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Авто4 августа 2022 12:19

Движение на Пискаревском путепроводе Петербурга ограничат до конца августа

Также на шесть дней закроют проезд по Северной улице в Репино
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проезд по Пискаревскому путепроводу ограничат с 6 августа

Проезд по Пискаревскому путепроводу ограничат с 6 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов о запланированных ограничениях движения, которые вступят в силу в субботу, 6 августа 2022 года. Так, почти до конца месяца будет ограничен проезд по Пискаревскому путепроводу.

- На время ремонта дороги с 6 по 24 августа будет ограничен проезд по Пискаревскому путепроводу, - сообщили в ГАТИ.

Также на шесть дней с 6 по 12 августа будет полностью закрыт проезд по Северной улице в поселке Репино от Большого проспекта до Северного переулка.

В Московском районе с 6 по 14 августа для автомобилей ограничат движение по улицам Пилотов и Штурманской, а в Фрунзенском до 11 августа будет проблемно проехать у дома 30 по Витебской Сортировочной улице.

Автомобилистам напомнили, что важно учитывать эти ограничения и выбирать более удобные маршруты, чтобы не стоять в пробках.