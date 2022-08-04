Топонимическая комиссия не стала переименовывать Тиньков переулок в Петербурге

Тиньков переулок останется на карте Петербурга. Фото: Яндекс.Карты

Топонимическая комиссия Петербурга отказалась менять название Тинькова переулка, получившего свое название в 2003 году. Проезд, расположенный в Пушкинском районе, получил название с подачи бизнесмена Олега Тинькова, на тот момент занимавшегося пивоварным бизнесом. Именно там стоял завод, производящий пеннный напиток с фамилией бизнесмена на этикетке.

- Он тогда представил ксерокопию документа якобы из какой-то энциклопедии, что некий «пивовар» Тиньков был известным поставщиком царского двора в допетровскую эпоху, - рассказал 78.ру член топонимической комиссии, краевед Алексей Ерофеев.

После этого переулок и получил свое название.

Однако после февраля 2022 года, когда Олег Тиньков уехал из России, продал нынешний банковский бизнес и стал выражать протестную позицию, активисты потребовали разобраться с переулком, носящим фамилию якобы его предка. Однако, для смены названия оснований не нашлось.

- Официального обращения не было. Хоть Тиньков нас обманул, но, завод существовал, пиво он делал. А раньше была такая традиция — улицы по названиям предприятий называть - отметил Ерофеев.,