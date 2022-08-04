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Общество4 августа 2022 12:40

Смольный начал прием предложений по новому Генплану Петербурга

Замечания и предложения по проекту можно направить до 10 августа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Смольный начал прием предложений по Генплану Петербурга

Смольный начал прием предложений по Генплану Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началось обсуждение нового Генплана города. Все жители Северной столицы могут изучить его, а также внести свои замечания и предложения. Об этом 4 августа 2022 года рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

- Замечания и предложения по проекту можно направить до 10 августа. Важно мнение каждого петербуржца. Все объективные поправки будут внесены. Наметить максимально верный вектор мы можем только сообща, - отметил председатель парламента.

Документ предусматривает комплексное развитие Северной столицы вплоть до 2050 года. В нем можно узнать о планах строительства метрополитена, создания намывов, строительство новых жилых районов, развития транспортной инфраструктуры и много другого.