Петербург и Москва возглавили рейтинг по числу ДТП с электросамокатами

В Петербурге за полгода произошло 57 ДТП с электросамокатами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Москва и Петербург заняли первые места рейтинга по числу ДТП с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Итоги аварийности за шесть месяцев 2022 года подвели в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

- За полгода произошло 370 ДТП с участием СИМ, в которых шесть человек погибли , 382 получили ранения. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Москве (94) и Санкт-Петербурге (57), - говорится в исследовании центра.

В городе на Неве случаев гибели в результате аварий с электросамокатами по счастью не было, а вот в Ленинградской области один человек числится погибшим.

Если же брать в целом по стране, то число ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 174 процента. Большая часть инцидентов - наезды самокатчиков на пешеходов.