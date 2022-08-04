Пьяный мужчина прополз по проводам между высотками в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге заметили настоящего "Человека-паука". Днем 3 августа 2022 года жители исторического района Веселый поселок увидели мужчину, который полз по натянутым проводам между многоэтажками на высоте девятого этажа. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Сначала подумал, что дурак дураком, а когда услышал что за 500 рублей выполняет лаз. То мысли ушли в сторону, - прокомментировал видео один из пользователей сети.

Оказалось, что это не профессиональный экстремал, а пьяный местный житель, который просто поспорил с друзьями. Мужчина зацепился за кабели руками и ногами, повис вниз спиной и прополз от крыши одного дома до другого несколько метров без страховки. Повезло, что он не сорвался и не упал.

Как рассказали местные жители, когда мужчина добрался до крыши противоположного дома, то каким-то образом сломал ногу.