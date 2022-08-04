Ремонт на площади Восстания продлится до конца августа

На площади Восстания месяц будут ремонтировать дорогу. Фото: t.me/linchenko_spb

Масштабный ремонт начат на площади Восстания - в самом центре Петербурга. С 3 августа здесь начали греметь отбойные молотки, а движение транспорта ограничено. Менять бордюры, тротуарную плитку и асфальт здесь будут месяц.

- Ремонт продлится до 31 августа 2022 года. Прошу с понимаем отнестись к проводимым работам и планировать свой ежедневный маршрут, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Николай Линченко.

Водителей Петербурга предупреждают, что из-за дорожного ремонта движение транспорта по площади будет закрыто: 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21 августа.