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Авто4 августа 2022 13:04

Ремонт на площади Восстания продлится до конца августа

Здесь заменят бордюры, тротуарную плитку и асфальт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На площади Восстания месяц будут ремонтировать дорогу. Фото: t.me/linchenko_spb

На площади Восстания месяц будут ремонтировать дорогу. Фото: t.me/linchenko_spb

Масштабный ремонт начат на площади Восстания - в самом центре Петербурга. С 3 августа здесь начали греметь отбойные молотки, а движение транспорта ограничено. Менять бордюры, тротуарную плитку и асфальт здесь будут месяц.

- Ремонт продлится до 31 августа 2022 года. Прошу с понимаем отнестись к проводимым работам и планировать свой ежедневный маршрут, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Николай Линченко.

Водителей Петербурга предупреждают, что из-за дорожного ремонта движение транспорта по площади будет закрыто: 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21 августа.