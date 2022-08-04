Видео новой станции метро «Юго-Западная» в Петербурге показали в «Метрострое»

Строительство новой станции метро "Юго-Западная" в Петербурге показали на видео Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новой станции метро "Юго-Западная", которая станет частью коричневой Красносельско-Калининской линии. Рабочие уже прорыли три тоннеля и приступили к формированию будущих проходов к платформам. 4 августа 2022 года "Метрострой Северной столицы" поделился видео из "подземелья".

- Метростроители сняли для нас видео, чтобы показать, как обозначаются будущие проходы из центрального зала на посадочные платформы, - рассказали в компании.

Станция "Юго-Западная" будет пилонной трехстворчатой глубоко заложения. Это значит, что она стоит из трех тоннелей. По двум тоннелям будут ходить поезда, а третий превратится в центральный зал, где разместится непосредственно платформа для пассажиров. К ней будет вести эскалатор из наземного вестибюля.

Сейчас все три тоннеля уже готовы и строители приступили к формированию проходов между ними.

Напомним, что станцию метро должны открыть в 2024 году.