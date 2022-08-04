Мужчина умер на острове на реке Вуокса в Ленобласти

В Ленобласти на острове умер мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в минувшую среду в Приозерском районе Ленинградской области. Вечером 3 августа на телефон экстренных служб поступил вызов с сообщением, что на одном из островов, расположенных на реке Вуокса, человеку стало плохо со здоровьем и его нужно эвакуировать.

- Спасатели совместно с сотрудниками скорой помощи прибыли на остров, - пишет паблик Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

К сожалению, спасать было уже некого. Мужчина не дождался помощи и умер. Врачи лишь констатировали смерть человека. Тело поместили а катер и отвезли на берег, где передали в руки полиции.

Сейчас именно стражи порядка устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.