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Происшествия4 августа 2022 13:54

Мужчина умер на острове на реке Вуокса в Ленобласти

Спасатели и врачи добраться к нему не успели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Ленобласти на острове умер мужчина.

В Ленобласти на острове умер мужчина.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в минувшую среду в Приозерском районе Ленинградской области. Вечером 3 августа на телефон экстренных служб поступил вызов с сообщением, что на одном из островов, расположенных на реке Вуокса, человеку стало плохо со здоровьем и его нужно эвакуировать.

- Спасатели совместно с сотрудниками скорой помощи прибыли на остров, - пишет паблик Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

К сожалению, спасать было уже некого. Мужчина не дождался помощи и умер. Врачи лишь констатировали смерть человека. Тело поместили а катер и отвезли на берег, где передали в руки полиции.

Сейчас именно стражи порядка устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.