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Происшествия4 августа 2022 14:03

Житель Колпино убил отчима табуреткой

Суд дал ему семь лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Колпинский суд вынес вердикт по делу об убийстве табуреткой.

Колпинский суд вынес вердикт по делу об убийстве табуреткой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве «отчима». Жертва оказалась всего на пять лет старше «пасынка», а орудием преступления стала обычная кухонная табуретка.

- Суд установил, что 26 августа 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 55-летним сожителем матери, нанес последнему удары по голове табуретом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

С учетом позиции гособвинителя, судья вынес приговор: семь лет колонии строгого режима и 30 тысяч рублей штрафа.

Кроме того суд удовлетворил гражданский иск сестры убитого. Ей осужденный должен будет выплатить 538 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.