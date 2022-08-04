Житель Колпино убил отчима табуреткой

Колпинский суд вынес вердикт по делу об убийстве табуреткой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве «отчима». Жертва оказалась всего на пять лет старше «пасынка», а орудием преступления стала обычная кухонная табуретка.

- Суд установил, что 26 августа 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 55-летним сожителем матери, нанес последнему удары по голове табуретом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

С учетом позиции гособвинителя, судья вынес приговор: семь лет колонии строгого режима и 30 тысяч рублей штрафа.

Кроме того суд удовлетворил гражданский иск сестры убитого. Ей осужденный должен будет выплатить 538 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.