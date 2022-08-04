На Ржевке открыли общественное пространство с ботсадиком

На Ржевке открылся ботанико-исторический садик. Фото: vk.com/zarjevku

На Ржевке в Петербурге появился свой оазис - ботанико-исторический сад с десятками видов растений и историческими экспонатами. Новое общественное пространство создали активисты общественного движения «За развитие Ржевки». Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района. Полтора месяца кропотливого труда - и сквер на Ковалевской улице, 20/2 стали излюбленным местом для семей с детьми, школьников.

- Большинство растений в сквере имеют таблички с информацией о них - тут есть и дикие, и съедобные экземпляры, - отметили в пресс-службе администрации. - В исторической части гости могут увидеть старинные кирпичи. Они были найдены тут, на Ржевке. Например, есть с кирпичного завод коллежского советника Александра Петрова, который был основан в селе Корчмино Шлиссельбургского уезда на землях графа Кушелева-Безбородко в 1855 году.

Пространство, которое сейчас появилось на Ржевке, еще будут улучшать и расширять. В будущем тут планируют проводить городские праздники.