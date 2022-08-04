Лекцию популяризатора науки Аси Казанцевой отменили в Петербурге

Лекцию журналистки Аси Казанцевой отменили в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лекцию популяризатора науки Аси Казанцевой отменили в Санкт-Петербурге. Научная журналистка и нейробиолог должна была провести лекцию на тему "Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом". Мероприятие было запланировано на 11 августа 2022 года в Ленполиграфмаше. Однако оно не состоится.

- Продажи билетов временно приостановлены организатором, - говорится на сайтах, продававших билеты на мероприятия.

Как объяснила сама Ася Казанцева в социальных сетях, ей приходится искать новую площадку для проведения лекции.

- В ближайшие пару дней разберемся, все анонсирую снова, - сообщила журналистка.

По какой причине была отменена лекция в Петербурге, официально не сообщается.