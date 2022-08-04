Клещи покусали почти тысячу жителей Петербурга за неделю

1 тысяча жителей Петербурга пострадали от укусов клещей за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клещи покусали почти 1 тысячу жителей Санкт-Петербурга за неделю с 28 июля по 4 августа 2022 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре города. Среди укушенных - 208 детей. Один человек заразился клещевым вирусным энцефалитом, еще у 19 горожан обнаружили боррелиоз.

- Среди пострадавших от укусов за минувшую неделю, 98 укусов произошли в черте города. 40 человек "поймали" клеща в Курортном районе, еще 19 получили укусы в Пушкинском, семь в Выборгском, - рассказали в ведомстве.

Всего с начала сезона 12,7 тысяч жителей Петербурга пострадали от укусов клещей, среди которых более 2,5 тысяч это дети. В черте города было зарегистрировано почти 1,5 тысячи укусов.

Также с начала года зарегистрировано 20 случаев заражения энцефалитом и 116 иксодовым клещевым боррелиозом.