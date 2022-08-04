Фото с места жесткой посадки легкомоторного самолета на пляж Финского залива в Петербурге показала прокуратура

Фото с места жесткой посадки легкомоторного самолета на пляж Финского залива в Петербурге / Фото: СЗТП

В Санкт-Петербурге легкомоторный самолет Piper совершил жесткую посадку на пляж Финского залива. Произошло это в пять часов дня 4 августа 2022 года недалеко от Кронштадта. Северо-западная транспортная прокуратура показала фото с места события.

Самолет жестко приземлился из-за неисправного двигателя / Фото: СЗТП

- Самолет с неисправным двигателем приземлился на пляж Финского залива. Пострадавших нет, - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что на борту находился только пилот. С ним все в порядке.

Пострадавших нет / Фото: СЗТП

На данный момент на месте работают сотрудники прокуратуры, следственного комитета и полиции. Они устанавливают все детали произошедшего. Также проводится проверка соблюдения пилотом правил требований безопасных полетов, и выясняется, почему самолет был неисправен.