Причиной жесткой посадки самолета на пляж Финского залива в Петербурге стал неисправный двигатель

Неисправный двигатель стал причиной жесткой посадки самолета на пляж Финского залива / Фото: СЗТП

Северо-западная транспортная прокуратура сообщила, что причиной жесткой посадки легкомоторного самолета на пляж Финского залива в Санкт-Петербурга стал неисправный двигатель. ЧП произошло недалеко от Кронштадта вечером 4 августа 2022 года.

- Самолет с неисправным двигателем приземлился на пляж Финского залива у Кронштадта около пяти часов вечера, - рассказали в прокуратуре.

ЧП произошло в самолетом Piper. На борту находился только пилот, который не пострадал. При посадке отдыхающих людей на пляже он также не задел.

На месте уже работают сотрудники прокуратуры, полиции и следственного комитета. Они проводят оперативные действия и проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается соблюдение пилотом требований безопасности полетов.