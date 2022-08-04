Видео с места жесткой посадки самолета на пляж Финского залива показала прокуратура

Видео с места жесткой посадки самолета на пляж Финского залива появилось в сети / Фото: СЗТП

Легкомоторный самолет Piper совершил жесткую посадку на пляж Финского залива в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в пять часов дня 4 августа 2022 года недалеко от Кронштадта, где отдыхали люди. Северо-западная транспортная прокуратура показала видео с места событий.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием с легкомоторным самолетом Piper, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в момент аварийной посадке в самолете находился только пилот, который не пострадал. Люди, отдыхающие на пляже, также не пострадали. Причиной такого ЧП стал неисправный двигатель.

Сейчас специалисты выясняют, были ли соблюдены правила безопасности полетов, а также техническое состояние самолета.