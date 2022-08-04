Беглов распорядился подготовить к новому учебному году школы и детские сады Петербурга к 19 августа

Александр Беглов распорядился к 19 августа обеспечить готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году Фото: Артем КИЛЬКИН

До нового учебного года осталось меньше месяца. Поэтому губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подготовить все учебные заведения уже к 19 августа 2022 года, чтобы 1 сентября они были полностью готовы принять детей. Об этом рассказали в Смольном.

- 1 сентября юные петербуржцы придут в школы и детские сады. Они должны увидеть не только красивые, современные, хорошо оснащенные здания. Их родители должна быть уверены в безопасности детей, – отметил градоначальник.

В этом году двери распахнут 681 школа, более 1 тысячи детских садов, а также порядка 100 вузов.

Проверкой готовности образовательных учреждений занимаются сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, полиции, районные администрации и аппарата детского омбудсмена.