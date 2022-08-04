Фигурантов дела о хищении 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены» в Петербурге отправили в колонию

Фигурантам дела о хищении почти 180 млн при строительстве «Газпром Арены» огласили приговор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 4 августа 2022 года вынес приговор пяти фигурантам дела о хищении 180 миллионов рублей при строительстве "Газпром Арены". Они занимались поставкой техники для системы безопасности стадиона. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Фигуранты похитили 178 122 773 рубля 15 копеек на поставке техники для обеспечения безопасности - видеокамер, серверов, рабочих станций и производства "Dallmeier electronic GmbH&Co KG" при строительстве "Газпром Арены". Стоимость оборудования была завышена, - рассказали в суде.

В итоге четырем участникам этой кражи назначили от 3,5 до 6 лет отбывания в колонии, а одному условный срок. Также они должны выплатить более полутора миллиона рублей.