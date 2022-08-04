Пять мостов через Неву собираются построить в Петербурге

В Петербурге может появиться пять новых мостов через Неву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге могут возвести пять новых мостов через Неву. Об этом говорится в новом Генплане города. Вскоре вопрос о строительстве будут рассматривать в ходе обсуждения плана, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

- Мы настроены на открытый диалог с петербуржцами. До конца года встретимся с жителями всех районов города. Разъясним каждое заявление, учтем спорные моменты. Главное, чтобы люди смогли улучшить свои жилищные условия, - отметил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Ознакомиться в Генпланом можно на сайте КГА. Горожанам предлагается вносить свои замечания и предложения по проекту до 10 августа.