Жара в 30 градусов придет в Петербург 5 августа

Жара в 30 градусов придет в Петербург 4 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург снова придет знойная жара. В пятницу, 5 августа 2022 года, температура воздуха опять поднимется до плюс 30 градусов. Самое время загара, отдыха на заливе и вечерних прогулок. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду".

- В пятницу в Петербурге будет малооблачно, без дождей. Ветер юго-западный, южный умеренный, - сообщают синоптики.

Температура воздуха до плюс 28-30 градусов. Ночью чуть похолодает, но лишь до 18-20 градусов.

В субботу тоже намечается теплая погода. Днем около 25-27 градусов. Но при этом ожидаются днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного.