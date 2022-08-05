Дополнительные «Ласточки» пустят до Выборга из-за жары

До Выборга и обратно пустят дополнительные поезда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жаркая погода не только поднимает показания термометра, но и увеличивает количество электричек на пригородных направлениях. Так, для «улучшения обслуживания пассажиров», в пятницу до Выборга и обратно пойдет дополнительная пара «Ласточек».

- В связи с прогнозируемой жаркой погодой в регионе, 5 августа на Финляндском направлении назначается дополнительная пара электропоездов: № 7905 Петербург – Выборг отправление в 11:30, прибытие в 12:42; № 7906 Выборг - Петербург отправление в 11:05, прибытие в 12:17, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Чтобы не стоять в очередях за билетами, их пассажирам рекомендуют покупать в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички».

Кроме этого перевозчик напоминает, что по воскресеньям в августе до Выборга будет курсировать «туристический» вагон. Он будет хвостовым в составе «Ласточки» которая уходит с Финляндского вокзала в Выборг в 9:30 7, 14, 21 и 28 августа. За экскурсионное обслуживание надо доплатить в кассе 99 рублей.