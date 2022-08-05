Мигрант получил лишь штраф за пьяную езду с полицейской погоней и стрельбой в Ленобласти

В Ленобласти со стрельбой ловили пьяного водителя-мигранта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неожиданно мягким оказалось наказание для мигранта, который устроил пьяную погоню за собой в поселке Тельмана. «Лада», на которой гнал мужчина, привлекла внимание полиции. Но на требования инспекторов водитель не отвечал и лишь увеличивал скорость. Останавливать его пришлось с применением оружия.

- 26-летний Дониер мало того, что находился в России нелегально, еще и управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. На него составили протоколы за многочисленные нарушения ПДД и неповиновение требованиям сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За это серьезное правонарушение грозит несколько суток административного ареста, однако в суде иностранец рассказал трогательную историю о том, что он был пьян, так как накануне у него родился сын. Этого оказалось достаточно, чтобы судья выписал штраф в четыре тысячи рублей и отпустил нарушителя на все четыре стороны.