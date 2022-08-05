8-километровая пробка на КАД собралась из-за ДТП с фурой и УАЗом у Софийской улицы

Фура попала в ДТП на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 5 августа на внутренней стороне КАД. Не доезжая до развязки с Софийской улицей столкнулись фура и УАЗ. Грузовик в результате аварии врезался в ограждение, а его полуприцеп перегородил часть проезжей части.

- Внутренняя сторона КАД перед Софийкой. Пробка от развязки с Мурманским шоссе, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас длина затора, окрашенного в красный цвет на Яндекс.Картах, составляет около восьми километров. Скорость движения на этом участке не превышает 10 километров в час.

Объехать проблемный участок через город не получится, так как Народная улица также стоит в жесткой пробке из-за ДТП и обычного утреннего трафика.