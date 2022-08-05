Николаевская больница Петербурга с 5 августа начала прием коронавирусных больных

Еще одна больница Петербурга начала работу с коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще один стационар Петербурга снова начал принимать пациентов с коронавирусом. С 5 августа для ковидных больных развернуты 400 инфекционных коек в Николаевской больнице. Это седьмой стационар, работающий с COVID-19 в городе.

- Взрослых пациентов принимают: Клиническая больница имени Боткина, Александровская больница, Городская больница №20 (поликлиника), Городская больница №40 (стационар), Психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова, Госпиталь для ветеранов войн (стационар), - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Теперь общее число коек, задействованных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 2142. Из них загружено менее 30 процентов.

Одновременно с этим медики фиксируют резкий подъем заболеваемости, в три раза за две недели. За минувшие сутки в городе подтверждены еще более 1800 случаев заражения ковидом. Горожан призывают соблюдать меры безопасности, вызывать врача при первых симптомах болезни и пройти вакцинацию, если еще не заболели.