Суд Уфы отказал в переносе дела музыканта Юрия Шевчука в Петербург

Дело Юрия Шевчука отказались передавать в Петербург. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советский райсуд Уфы отказался передавать в Петербург дело о дискредитации армии, которое возбуждено в отношении музыканта Юрия Шевчука. Ранее о переносе просил адвокат лидера рок-группы ДДТ, так как его клиент постоянно проживает именно в городе на Неве.

- В удовлетворении ходатайства отказать, - приводит решение судьи ТАСС.

Таком образом, административное дело, по которому Шевчуку грозит штраф до 50 тысяч рублей, будут все же рассматривать по месту правонарушения, то есть в Уфе.

Напомним, что протокол за провокационные по мнению полиции высказывания, был составлен 18 мая в Уфе, где проходил концерт группы ДДТ.

Потом дело направили в Петербург, но затем снова вернули в столицу Башкортостана. Там его и приняли к рассмотрению.

Отметим, что сам музыкант не планирует посещать заседания, его будет представлять адвокат.