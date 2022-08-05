Труп ребенка нашли в мусорном баке в Ленобласти

Под Гатчиной мать родила недоношенного ребенка и выбросила его в помойку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Гатчинском районе Ленобласти. Трупик лежал в помойке рядом с частными домами в поселке Высоколючевой. Делом занялись полиция и Следственный комитет. Надзор за расследованием взяла областная прокуратура.

- Гатчинской городской прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой по факту обнаружения 4 августа трупа новорожденного ребенка, - сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, от недоношенного ребенка избавилась его мать. Женщина не стояла на учете по беременности. Дома у нее случился выкидыш, после чего роженицу госпитализировали в больницу. И уже там были заданы вопросы, из ответов на которые стала известна история.

Кроме погибшей девочки, у женщины есть еще несколько детей. Сейчас прокуратура выясняет, насколько местные социальные органы выполняли свою работу по надзору за семьей.

- Организована проверка соблюдения законодательства о защите материнства, - отмечают в прокуратуре.