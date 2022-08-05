Сергей Матвиенко купил долю в компании, которая возводит «Приморский квартал» в Петербурге

Сергей Матвиенко приобрел 15% крупного застройщика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бизнесмен Сергей Матвиенко приобрел 15% компании «Мегалит — Охта Групп». Именно этот застройщик возводит «Приморский квартал» на севере Петербурга. Согласно проекту, на участке между Коломяжским, Испытателей, Богатырским проспектами и улицей Матроса Железняка появится 650 тысяч квадратных метров жилья.

- Строительство ЖК «Приморский квартал» началось в 2016 году на участке площадью более 25 гектаров. Из запланированных 19 корпусов 11 уже сдано. Финансирование строительства осуществляет банк «Санкт–Петербург», - пишет «Деловой Петербург».

По оценке специалистов, номинальная стоимость купленной доли составляет около 250 миллионов рублей. Однако официально сумма сделки не раскрывается. Формально она могла составить всего рубль, так как часто такие процессы бывают не денежными.