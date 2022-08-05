Экскурсионные поезда будут ходить в Выборг в августе

Весь август до Выборга будут ходить экскурсионные "Ласточки". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждое воскресенье августа из Петербурга в Выборг будет отправляться туристическая «Ласточка». Точнее, экскурсионным окажется один из вагонов скоростной электрички, в котором пассажирам по дороге расскажут об истории средневекового города и окрестностей.

- Экскурсия будет организована в последнем (хвостовом) вагоне поезда. В пути следования пассажиры смогут узнать интересные и необычные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Отправляться экскурсионная «Ласточка» будет с Финляндского вокзала ровно в 9:30 каждого воскресенья августа - 7, 14, 21, 28 числа. Желающим присоединиться к экскурсии надо купить не только сам билет, но и доплатить 99 рублей за допобслуживание. Это можно сделать в кассах №№ 4 и 5.

Но если в вагоне будут свободные места, то оформить экскурсию можно будет и уже в пути.